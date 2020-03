Ruba cibo e ferisce il titolare che cerca di fermarlo: 22enne finisce in cella

BELLUNO - Nel pomeriggio di ieri i carabinieri del Norm di Belluno hanno arrestato Soumaila Diallo, 22 anni, del Mali senza fissa dimora per rapina impropria. L'uomo verso le 15, all'interno del negozio di alimentari di via Feltre 214 si è impossessato di generi alimentari per un valore complessivo di circa 10 euro, uscendo poi dal negozio. Scoperto e inseguito da due dipendenti è stato fermato ma lo straniero, divincolandosi è riuscito a scappare ferendo al polso una delle due persone che aveva cercato di fermarlo. L'uomo è stato denunciato per resistenza durante la fase dell'arresto e rifiuto di fornire le proprie generalità. Al termine delle operazioni di rito è stato portato nel carcere di Belluno. © RIPRODUZIONE RISERVATA