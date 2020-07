Insetto le entra nell'orecchio: trentenne in ambulanza. Ragazzino cade in bici sul sentiero: trauma toracico

BELLUNO Domenica di grande lavoro per il Soccorso alpino e speleologico veneto. Tra i tanti interventi segnaliamo alle 10.20 quello del Soccorso di Pieve di Cadore lungo il sentiero tra il Roccolo e il cimitero di Sottocastello, dove un dodicenne di Pieve di Cadore era caduto in bici, riportando un probabile trauma al torace. Il ragazzo è stato imbarellato e trasportato fino alla strada, per poi essere accompagnato all'ospedale.



Alle 13.30 è stato allertato il Soccorso alpino di Cortina per un malore al Rifugio Averau. Una squadra del Sagf si è portata in quota in jeep e ha accompagnato la donna, S.C., 57 anni, di Romano di Lombardia (BG), fino a Bai de Dones, dove attendeva l'ambulanza che ha caricato a bordo lei e anche una trentenne di Castelfranco Veneto alla quale, mentre si trovava al Rifugio Scoiattoli, era entrato un insetto nell'orecchio © RIPRODUZIONE RISERVATA