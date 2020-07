Escursionista cade a terra privo di sensi: gravissimo

Tarvisio - Un escursionista di Klagenfurt è stato soccorso intorno alle 13 dai soccorritori della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico, otto tecnici, insieme a quelli della Guardia di Finanza di Sella Nevea.



L'allarme è scattato dal rifugio Zacchi dove, intorno alle 12.40, è giunto un escursionista, anche lui di origini germaniche, a dare l'allarme al gestore, che a sua volta ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico. Non è dato sapere se i due erano insieme. Di fatto l'escursionista ha riferito di aver visto un uomo a terra privo di sensi. Si è tentato di chiamare l'elisoccorso che però era impegnato - e l'elicottero della Protezione Civile era impegnato nell'intervento in Val Resia - e quindi le squadre si sono recate sul posto a piedi, dopo aver preso quota con i mezzi fuoristrada fino ai 1100 metri di altitudine dell'Alpe Tamar, affrontando i 500 metri di dislivello rimanenti fino al ferito, che si trovava a 1600, sotto il Bivacco Nogara, sul sentiero 517.



L'uomo era privo di sensi al momento del ritrovamento e con un trauma facciale, provocatogli dalla caduta. I soccorritori gli hanno prestato le prima cure ma era evidente la gravità della situazione per cui è stato nuovamente richiesto l'elicottero che, giunto sul posto, ha potuto atterrare su una zona pianeggiante e caricare il ferito a bordo.