Malore improvviso dopo la puntura di un insetto: 27enne d'urgenza all'ospedale

SANTORSO - Questa mattina, 20 settembre, verso le 9.30 il Soccorso alpino di Schio è stato allertato per una ragazza che si era sentita poco bene sul Monte Summano, in seguito alla puntura di un insetto. La 27enne di Schio (Vicenza), monitorata da un'infermiera del Soccorso alpino che si trovava sul posto, è stata raggiunta in jeep sulla Strada della Via Crucis da una squadra, che la ha caricata a bordo e trasportata al rendez vous con l'ambulanza, diretta in ospedale per le dovute verifiche.