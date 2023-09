SACILE - Fine estate all’insegna delle polemiche, questa dei sacilesi che sui loro social di riferimento si lamentano con ritrovato vigore, evidente segno che il benefico effetto delle ferie si è già esaurito. Così, dopo i cattivi odori industriali, di bruciato e derivanti da allevamenti di pollame (tutti con vari episodi, alcuni da non sottovalutare affatto), nel settembre sacilese si inserisce oggi anche il repentino passaggio del moscerino protagonista di un celebre valzer, da attrazione per bambini all’inquietante appellativo di “killer”.



ATTACCHI DOLOROSI

Sono molti, sui social, coloro che nelle ultime 24 ore si sono lamentati di furibondi attacchi di moscerini, forse parliamo di quelli dell’uva, che pizzicano con un morso che si fa sentire. In alcuni casi provocando vero e proprio dolore, non fosse altro per la grande quantità di “punture” tutte nella stessa zona e quasi contemporanee, come dimostrano i molti puntini rossi di un collo sacilese maltrattato da questi insetti.

La loro proliferazione è forse stata favorita quest’anno da un clima che soprattutto negli ultimi giorni è stato abbondante di umidità mista a temperature ancora molto estive. Potrebbe anche trattarsi di pappataci, spesso confusi con le zanzare per l’identico modus operandi e la cui puntura può essere pericolosa per l’essere umano perché in questo modo l’animale ci trasmette alcune malattie. Speriamo dunque di no.



PRESENTI OVUNQUE

Nel caso del moscerino invece il fastidio si concretizza, come dichiarato da molti, in una forte sensazione di bruciore alquanto persistente. Non trova conferma invece dalle autorità sanitarie, la notizia che negli ultimi giorni quattro sacilesi si sarebbero recati al punto di Primo intervento dell’ospedale locale a causa di questi insetti.

Comunque, coloro che testimoniano il loro disagio ci hanno fatto i conti indifferentemente durante un allenamento sportivo all’aperto come andando a far la spesa, per le vie della città o al parco oppure uscendo dal lavoro. Insomma, se si tratta davvero dei moscerini dell’uva evidentemente sono ancora alla ricerca dei filari delle viti.

LE LAMENTELE

Più di qualcuno si lamenta poi della presunta mancata disinfestazione da parte del Comune. Qualcun altro invita a ridimensionare il tutto “che i problemi reali sono ben altri”. Non manca, per fortuna, chi consiglia il rimedio giusto: in fondo, basta un po’ di acqua fredda sulla parte dolorante e tutto scompare in breve tempo, almeno fino alla prossima estate calda e umida figlia di cambiamenti (climatici) che ci impongono continue nuove abitudini.