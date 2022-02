ROCCA PIETORE - Chiedere la mano della propria fidanzata in cima alla Marmolada, sugli sci in mezzo agli altri picchi dolomitici, nel giorno di San Valentino. È successo ieri mattina quando un giovane di Genova si è dichiarato alla propria ragazza ponendole la fatidica domanda e regalandole un anello. Immediata la risposta da parte dell'innamorata, una giovane infermiera, che, urlando di felicità, ha detto sì.



Testimone indiretto della romantica storia è stato Stefano Parissenti, consigliere comunale di Agordo, ma in questo caso autista della ditta Thomas Travel che verso le 13 ha trasportato la coppia da Malga Ciapela ad Alleghe. «Sono saliti nel pulmino che erano tutti contenti ed emozionati e lei mi ha raccontato la cosa - spiega Parissenti - dopodiché ha fatto una videochiamata alla mamma dicendo mi sposo: piangeva dalla gioia. Poi, non contenta a sufficienza, ha videochiamato anche le amiche del cuore che, scherzando, hanno risposto che avrebbero dovuto rompere il maialino salvadanaio per farle il regalo». Insomma, un transfer insolito per il mezzo Ncc guidato da Parissenti che alla fine del tragitto è stato anche protagonista di un selfie dei due giovani. E puntualmente la foto e la notizia è rimbalzata sui social. «Erano pazzi di allegria e io con loro. L'unica pecca di questo incontro - sottolinea l'autista - è che anche loro, come tanti altri, non conoscono bene l'esistenza della provincia di Belluno ma arrivano qua, in Agordino, credendo di essere in provincia di Trento o Bolzano. Allora, anche se ironizzando, gli ho fatto un po' lezione di geografia». «Detto ciò - conclude Parissenti - non è la prima volta che mi imbatto in turisti che qui, tra le montagne e i passi più belli del mondo, hanno deciso di fidanzarsi o sposarsi. O è l'aria fina che dà alla testa - scherza - oppure è proprio la bellezza di questi posti a far diventare tutti più romantici».