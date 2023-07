BELLUNO C’è chi attende una nuova carta di credito, chi un atto legale o sanitario, e numerosi cittadini si rivolgono agli uffici postali per sapere il perch é dei ritardi che vengono segnalati frequentemente da più parti della provincia. Adriano Musolino , segretario provinciale Failp Cisal eletto Rsu dai lavori provinciali di Poste Italiane lancia l’allarme : « C’è una cospicua giacenza di raccomandate in provincia di Belluno e questo è legato alla carenza di personale. Le attese possono durare anche due o tre settimane. Il disservizio riguarda tutta la provincia , ma in questo momento in special modo il territorio dell’Agordino » . « Il problema è che manca il personale - prosegue il sindacalista - . In sostanza in provincia partita dal primo luglio una riorganizzazione del recapito da parte di Poste Italiane, con Belluno che è diventato i l centro smistamento di tutta la provincia » .

IL QUADRO « Adesso il capoluogo di provincia - fa sapere Musolino - è diventato centro logistico per tutto il territorio provinciale, d e ve quindi smistare posta e raccomandate, siamo pertanto in una fase di transizione. Prevediamo dei tavoli tecnici per portare delle migliorie a questa organizzazione » . Quando si verificano dei ritardi nelle consegna della posta, spesso si punta il dito contro il postino . « La cosa che mi preme sottolineare - continua Musolino - è che il problema non è il postino. Sono persone che lavorano parecchio e non sono svogliati. Cercano di farlo nel migliore dei modi, ma l’organizzazione ha delle falle e delle cose che vanno cambiate. In provincia di Belluno mancano 30 postini e 20 personale di sportello. Vero che a breve ci saranno 9 nuovi postini destinati al territorio , ma il loro sarà un contratto part time e il problema quindi non si risolve » .

I CONTRATTI Recentemente Poste Italiane pare abbia provveduto però a nuove assunzioni. « Confermo - sottolinea Musolino -. Sono entrate in organico circa 15 persone, ma con contratto part time verticale, questo significa anzitutto che percepiranno uno stipendio non continuativo, e di conseguenza non possono neanche offrire un servizio continuativo all’utenza. Serve una trasformazione dei contratti in essere, convertendoli da part time in full time, e poi cominciare a valutare il territorio » .

«PERSONALE STANCO» « Il Bellunese non è come Treviso o Venezia - ricorda il s egretario provinciale Failp Cisal - . Ci vorrebbe più rispetto per queste montagne che sono parecchio bistrattate. Ad esempio nella consegna pacchi l’ufficio di Belluno ha difficoltà minori rispetto a quelli dei piccoli paesi perch é i corrieri Amazon sono più presenti rispetto al territorio di montagna, e quindi i piccoli uffici postali si trovano oberati anche in questo settore. C’è poco da fare, purtroppo il personale è stanco, spremuto fino all’osso e non ce la fa più » .