Camionista serbo multato 17 volte: risultava a riposo, ma era alla guida

FONZASO - Camionista serbo al volante di un mezzo sloveno multato per 17 volte. Un triste “record” quello incassato venerdì notte da un mezzo pesante carico di rame diretto in Inghilterra. Il veicolo, condotto dal camionista serbo, è stato fermato per un controllo, dalla polizia stradale di Belluno, sulla statale 50 bis Var, la Fenadora a Fonzaso. Nulla era in regola: il camionista viaggiava di notte con il cronotachigrafo (lo strumento che registra le velocità tenute da un veicolo durante i suoi spostamenti,...