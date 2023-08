BELLUNO - Una piscina per cani. Per nuotare giocare con il proprio amico a quattro zampe, e perché no, anche per addestrarlo al soccorso. È questa la nuova possibilità che hanno i bellunesi da quando verrà inaugurato il nuovo impianto nel Feltrino. La data da segnare in calendario è il 20 agosto quando ci sarà il taglio del nastro: la piscina per cani è stata realizzata nella frazione di Caupo, in via dei Spin, in comune di Seren del Grappa. La regia dell'iniziativa è dell'associazione Asd "Lifeguard Dog", un sodalizio con sede a Feltre che conta una trentina di soci. Senza dimenticare i tre cani: due labrador e un terranova. Achille, Larissa e Cuba i loro nomi. Dei veri eroi, ovvero cani di salvataggio che sono al fianco dei volontari della Guardia Costiera di Venezia e che già in passato hanno salvato vite nelle acque del Veneziano.

L'inaugurazione

La piscina fuori terra della grandezza di 10 metri per 5 è stata creata a Caupo un mese fa. In questo periodo è stata accessibile solo ai soci della asd, ma con l'inaugurazione prevista domenica 20 agosto, quando ci sarà un "open day", tutti potranno nuotare con il loro amico a quattro zampe. Il programma della giornata prevede alle 10 l'apertura della piscina, che sarà accessibile ad ingresso libero fino alle 18. Alle 14.30 ci sarà una sfilata di cani di razza e meticci. Per qualsiasi informazione: 329 568 0546.

Il presidente dell'associazione è Maurizio Spanio, dal sempre al fianco della guardia costiera di Venezia, soccorritore con i suoi cani. Il suo vice Daniele Padoan. Carlotta Goattin, segretaria dell'associazione ed educatore cinofilo - dog host - lifeguard dog del centro feltrino, spiega: «Noi veniamo da Venezia, da Sottomarina di Chioggia per l'esattezza e da sempre lavoriamo al fianco della guardia Costiera. Lì abbiamo ancora una casa, ma ora abbiamo esportato questo tipo di attività in provincia di Belluno». E prosegue: «Formiamo cani da soccorso sportivo, ma qualsiasi cane può iscriversi alla nostra associazione».

Le attività in acqua

«La piscina viene utilizzata per addestramento e anche per scopi ludici - prosegue Goattin -. Si inizia facendo un test acquaticità, vuol dire capire se il cane è portato per l'acqua in sé. Gli esercizi che si fanno son quelli di sostentamento per far sì che il cane si fidi del proprietario che è in acqua con lui. Una cosa che non è scontata. Ma che è molto importante anche per rafforzare il grado di fiducia. Dopo ci sono i vari giochi per gli amici a quattro zampe: i classici da riporto in acqua, quelli con l'ostacolo. E poi anche il nuoto: nuotare insieme al proprio amico a quattro zampe è importantissimo. Poi se si desidera vengono date anche nozioni di soccorso anche per i cani di piccola taglia, anche se per il soccorso devono essere superiori ai 25 chili di peso».

La piscina creata da un mese viene aperta al pubblico solo ora, perché è stato necessario un lungo periodo per l'espletamento di tutta la trafila burocratica. L'entrata di fatto è gratuita: o meglio è necessario iscriversi all'associazione, che richiede un versamento una tantum di 20 euro. Con quella cifra padrone e cane si assicurano l'accesso alla piscina per un anno intero oltre all'assistenza degli istruttori che sono sempre presenti. È importante infatti che il primo approccio del cane con l'acqua sia guidato da un istruttore cinofilo qualificato ed esperto.