Dai giochi in piscina all'agility dog: cani e gatti star di Quattrozampeinfiera

VICENZA - Ci saranno il battesimo dell'acqua per i più timorosi, le esibizioni di agility dog, le simulazioni di salvataggio. E ci saranno Emanuele e Chico, star di Italia's Got Talent.

Né oro, né tempo libero. Per un weekend la Fiera di Vicenza lascerà spazio a cani e gatti. Il 26 e 27 novembre in via dell'Oreficeria saranno loro i protagonisti di una due giorni di gare, concorsi e incontri con le aziende del settore. Si tratta di Quattrozampeinfiera, in cui i migliori amici dell'uomo avranno ingresso gratuito assieme ai bambini fino ai 10 anni.

I proprietari potranno imparare a portare a spasso Fido, gestirlo quando incontra un altro cane o entra al bar, migliorarne i rapporti e addirittura divertirsi in piscina. Insomma, le regole base per una tranquilla convivenza in società. E' la disciplina dell'Obedience che, spiega l'esperta Ylenia Bon, insegna al cane ad agire in modo controllato. Consigli anche per coloro che intendono inserire un amico a quattro zampe in famiglia.

Tra gli ospiti, come detto, Emanuele e il suo cane Chico, i quali giocheranno a nascondino e a ruba bandiera, proprio come in tv. Non mancheranno le attività sportive e le sfilate con il proprio cane. Spazio infine alla pesca di beneficienza per raccogliere fondi per la formazione dei cani d'assistenza per disabili. Ingresso dalle 10 alle 19.