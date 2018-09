Perdono il sentiero e si trovano persi in mezzo ai rovi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALANO DI PIAVE - Ieri verso le 18.20 la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Feltre per dueche si erano, verso il. Sette soccorritori, ricevute le coordinate del punto in cui doveva trovarsi la coppia,, si sono diretti nel luogo indicato scendendo e risalendo una valle, ma non li hanno trovati, né i due rispondevano ai richiami.Attivato il protocollo di ricerca, la squadra, in contatto telefonico con gli escursionisti, si è fatta inviare nuovamente tramite whatsapp la posizione e si è messa in cammino, passando nella vallata a fianco, dove verso le 23 li ha individuati, a 160 metri di distanza in linea d'aria dalla prima geolocalizzazione, poi rivelatasi errata.La coppia,, incapace di proseguire o tornare sui propri passi. Aperto un varco tra la vegetazione, i soccorritori hanno guidato gli escursionisti fino al sentiero, non molto lontano, per poi riaccompagnarli a valle. L'intervento si è concluso a mezzanotte e 40 circa.