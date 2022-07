CANALE D'AGORDO - E la nave va sospinta dal vento dell’imminente beatificazione che sarà ufficializzata domenica 4 settembre in piazza San Pietro da papa Francesco. Il paese natale di papa Giovanni Paolo I sta avendo quest’anno un ritorno di pellegrini e turisti che non si vedeva da tempo: un turismo religioso esploso dopo l’annuncio della beatificazione, che ha superato di gran lunga i livelli pre-covid. Sono tanti quelli che arrivano a Canale, anche per una visita fugace o per rimanervi il tempo di una giornata. Coppie, famiglie, piccoli gruppi ma anche gruppi organizzati che chiedono le visite guidate e la formula sembra essere quella giusta: visita al Musal, visita alla chiesa Arcipretale e visita alla casa natale. Un tris vincente e al momento completo che fa sì che le persone possano impiegare mezza giornata o una intera per visitare Canale, con la valle di Gares e anche le sue altre bellezze di carattere architettonico come l’antico edificio della “Casa delle Regole” dove attualmente vi è allestita una mostra dell’artista Augusto Murer sull’emigrazione veneta, un omaggio al suo centenario della nascita ma anche alla beatificazione di “Papa Luciani”. Ma quello che porta tutti qui è la fede: tanti lasciano ai piedi della statua di papa Luciani, nella chiesa di Canale, foto, oggetti, richieste di intercessioni e grazie. E molti tornano poi per depositare i cuoricini “per grazia ricevuta”. Un fenomeno sempre maggiore: gente comune che sosta davanti alla effigie bronzea del papa a cui chiedono aiuto.

TURISMO RELIGIOSO

«Sì è vero - afferma Loris Serafini, direttore del Musal - quest’estate, ma già in primavera abbiamo assistito finalmente ad un ritorno in grande stile dei pellegrini che in questi giorni giungono numerosi. Abbiamo anche molti gruppi organizzati che si sono prenotati e questo devo dire fa un immenso piacere perché ci ripaga del tanto lavoro fatto in questi anni che purtroppo con i due anni di pandemia rischiava di andare in fumo. Invece la notizia della beatificazione di “Papa Luciani” sicuramente ha prodotto l’effetto sperato e ora guardiamo con più leggerezza il futuro».

LA VENERAZIONE

Anche le visite in chiesa per pregare di fronte alla statua di “Papa Luciani” sono ormai a centinaia in questi giorni. Fedeli che lasciano immagini dei loro bambini, fogli con sopra la richiesta di una grazia, piccoli rosari e cuoricini d’argento. Vengono deposti ai piedi della grande statua realizzata dall’artista Riccardo Cenedese nel 1982 e gli oggetti non si contano più. Come anche le frasi lasciate sul grande quaderno posto innanzi alla grande scultura, al quale i pellegrini e turisti affidano i scritti: per molti di loro Luciani è già santo e così lo appellano rivolgendosi a lui. Una venerazione che si fa di giorno in giorno sempre più pressante da parte della gente, che ha riscoperto la figura e il messaggio che il papa del sorriso proponeva, avendo come base l’umiltà e mettendo gli ultimi al primo posto nei suoi pensieri e nelle sue preoccupazioni.

LA STATUA

Realizzata pochi anni dopo l’elezione al Soglio Pontificio di Albino Luciani, su ordinazione dell’apposito comitato sorto a Canale per le iniziative atte a valorizzare la figura di papa Giovanni Paolo I nel suo paese natale, questa scultura è stata in più riprese motivo di scambi di idee sulla sua futura collocazione. In prima istanza era nata per essere collocata in piazza “Papa Luciani”, ma poi venne scelta l’attuale sede all’interno della chiesa Arcipretale di Canale. Una collocazione provvisoria, si è detto, anche per mitigare e scongiurare la possibilità che questa potesse essere oggetto di venerazione prima della proclamazione a beato di “Papa Luciani”. Ora però c’è qualcuno che la vorrebbe finalmente inserita nel contesto per la quale era stata ideata fin dall’inizio, ovvero la vorrebbero portare in piazza “Papa Luciani”. Se ne parlerà a beatificazione avvenuta.