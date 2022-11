FELTRE - Una palestra a cielo aperto per la prevenzione dell'obesità infantile: si è concluso il progetto pilota per promuovere l'attività ludico-motoria in età pediatrica nella prevenzione e nella cura dell'obesità infantile. I numeri dei bambini che afferiscono agli ambulatori dell'Ulss Dolomiti sono importanti, parliamo di quasi un centinaio di piccoli che presentano vari livelli di obesità. Da qui l'importanza della prevenzione. Che passa anche per l'attività fisica.



L'INIZIATIVA

L'iniziativa ha coinvolto circa 30 ragazzi di età compresa tra i 7 e 16 anni afferenti agli ambulatori per la cura e la prevenzione dell'obesità, che hanno avuto la possibilità di sperimentare numerose attività proposte da agosto ad oggi, accompagnati dagli istruttori dell'UISP di Belluno-Treviso e grazie alla collaborazione di volontari e associazioni. I ragazzi si sono cimentati nella footbike e nello skate, hanno partecipato a lezioni di parkour e atletica, sono stati organizzati, poi, escursioni, laboratori sull'alimentazione consapevole, laboratori di incontro con il mondo del Volontariato e laboratori sui prodotti agricoli locali. Lo sport, infatti, non è solo un ottimo strumento per l'educazione ad un corretto e sano stile di vita, ma aiuta anche a migliorare lo stato psicofisico, favorendo la socializzazione.



I DATI

Snocciolando i dati, presso l'ambulatorio di obesità pediatrica dell'ospedale di Feltre e di Belluno sono attualmente seguiti rispettivamente 46 e 50 bambini di cui il 26% affetto da obesità grave con comorbidità, il 30% affetto da obesità moderato-severa, il 40% affetto da sovrappeso-obesità lieve.



IL MEDICO

«Iniziare e mantenere uno stile di vita attivo, a tutte le età, insieme a un'alimentazione sana, riducono il rischio di sviluppare o di far progredire molte malattie cronico-degenerative: dall'ipertensione arteriosa all'infarto del miocardio, dall'ipercolesterolemia al diabete e all'obesità, dall'ansia alla depressione, senza dimenticare alcuni gravi e purtroppo frequenti patologie oncologiche» commenta il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Sandro Cinquetti. Seguiranno ulteriori sviluppi e collaborazioni anche con altri enti e associazioni del territorio.



I PARTNER

Il progetto è stato promosso dall'Ulss Dolomiti, con l'Ambulatorio di Obesità Pediatrica dell'Ospedale Santa Maria del Prato di Feltre e dell'Ospedale San Martino di Belluno, il Dipartimento di Prevenzione, i servizi integrati di dietetica e psicologia clinica, in collaborazione con UISP Comitato Territoriale Treviso-Belluno, AISM e IIS Agrario Antonio della Lucia.