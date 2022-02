Grandissimo esordio a Pechino per l'ampezzana Stefania Constantini nel curling

CORTINA - Grande Italia, grandissima Stefania Constantini. L’azzurra di Cortina, elegante e determinata, precisa e sicura di sé, è stata decisiva nella vittoria della nazionale italiana alle Olimpiadi di curling nell’incontro concluso pochi minuti fa, alle 9 di giovedì. Avversaria la favorita Svizzera, nel torneo del doppio misto, che vede sfidarsi rappresentative nazionali composte da un uomo e una donna. Tra l’altro, i campioni italiani del curling sono i primi della spedizione azzurra a cimentarsi nelle gare alle Olimpiadi invernali di Pechino che domani vivranno il vero momento clou dell’inaugurazione, la cerimonia d’apertura (appuntamento alle ore 13 italiane, diretta su Eurosport e Rai i canali che trasmettono i Giochi invernali in Cina).

IL CONFRONTO

L’ampezzana, 23 anni a marzo, nata a Pieve di Cadore ma cortinese doc, è schierata al fianco del trentino di Cembra Amos Mosaner, grande personalità sul campo di gara di Pechino; il responsabile tecnico è un’altra rappresentante dello sport veneto, la bellunese Violetta Caldart, cadorina di Auronzo. Il successo sulla Svizzera è il secondo di questa notte e mattina olimpica del giovedì, perché in realtà l’esordio era andato in scena nelle “ore piccole” in Italia, contro gli Stati Uniti. La coppia nordamericana è uscita sconfitta con il risultato di 8-4 dal confronto con i due italiani, abilissimi e lucidi a farsi trovare pronti anche nella sfida con gli svizzeri. Che è stata equilibratissima. Al termine delle otto “mani” (le singole fasi dell’incontro) infatti il punteggio era ancora in parità, 7-7. Si è resa quindi necessaria un’ulteriore “mano”, la cosidetta extraend, overtime o supplementare in altre discipline sportive. Cinque “stones” a testa, i sassi che rendono così particolari il gioco del curling. E anche in questo ultimo confronto, tutto o quasi era rimasto in parità. Fino alla decima e ultima stone, affidata proprio a Stefania Constantini. Che con precisione chirurgica ha fatto centro, regalando il punto decisivo all’Italia (8-7 il risultato finale). La nazionale azzurra del doppio misto parte quindi come meglio non poteva nel torneo olimpico, un bilancio di 2 vittorie e zero sconfitte che consente di pensare in grande.

IL PROGRAMMA

L’ampezzana e il trentino tornano sul ghiaccio la prossima notte, alle prime ore di venerdì in Italia: in programma i confronti con la Norvegia alle 1.35 e con la Repubblica Ceca alle 6.35. Sabato poi le sfide con Australia (7.05) e Gran Bretagna (13.05); domenica con Cina (7.05) e Svezia (13.05), lunedì con il Canada (2.05) per concludere il girone di qualificazione: le prime 4 classificate si sfideranno nelle semifinali.