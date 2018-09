© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torino è la scelta migliore per le Olimpiadi invernali del 2026. Lo sostiene il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. «Rimango personalmente dell'idea che quella di Torino sia la scelta migliore da tutti i punti di vista, soprattutto da quello della convenienza economica e strutturale vista l'esperienza passata, e che l'idea di 3 città sia quantomeno caotica e difficilmente percorribile perché è anche la più costosa», ha detto l'esponente grillino, intervenendo così sulle candidature alle Olimpiadi del 2026 a margine dell'inaugurazione a Torino di una nuova via pedonale e digitalizzata. Nei giorni scorsi, dopo l'ipotesi di candidare insieme MIlano, Torino e Cortina, il capoluogo piemontese ha deciso di fare un paso indietro e al momento l'ipotesi è di una candidatura a due Milano-Cortina.Secondo il ministro Toninelli «ha ragione Di Maio quando dice che lo Stato non deve mettere soldi sulle Olimpiadi perché dobbiamo mettere in sicurezza ponti, viadotti, gallerie che i precedenti Governi hanno abbandonato. Mi sembra più giusto mettere lì i soldi».«So che sulle Olimpiadi la Lega fa ragionamenti diversi. Appena sarà utile, faremo un giusto Consiglio dei ministri e troveremo come in tutte le questioni una soluzione condivisa», ha aggiunto il ministro.«La signora Bulc fa la commissaria europea, io il ministro italiano dei Trasporti che ha l'obiettivo di non far sprecare soldi pubblici al mio Paese. Lei sa benissimo che è in corso un'analisi costi-benefici ben fatta, terza e indipendente, che terminerà, mi spingo a dire, a novembre», ha poi detto ancora Toninelli. «I dati dovranno essere analizzati per trovare la soluzione migliore, che può essere di tutti i tipi, ma dalla parte degli interessi dei cittadini».