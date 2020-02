VALLE DI CADORE - Fermato e multato dalla polizia stradale di Valle di Cadore, torna a casa e scrive una mail, ringraziando gli agenti: «Ho sbagliato, grazie per la vostra professionalità». Ironia? No, un grazie sincero per il garbo, la giusta modalità e l’appropriatezza con cui i poliziotti gli hanno contestato il verbale. Un gesto singolare e unico, probabilmente, quello di un automobilista veronese. L’uomo dovrà pagare circa 300 euro per una serie di violazioni e gli sono stati decurtati anche 7 punti dalla patente. Ciononostante non si è scagliato contro la polizia di Stato, ma tutt’altro. La lettera di elogio dell’automobilista ieri è arrivata sul tavolo del questore Lilia Fredella.

SORPASSO PERICOLOSO

Venerdì 7 febbraio: un fine settimana “ordinario” di snervanti code sulla statale 51 d’Alemagna. Il conducente veronese ha fretta, comincia a sorpassare e mette in atto una guida pericolosa. La pattuglia lo intercetta e lo ferma. Iniziano gli accertamenti e la lunga sfilza di sanzioni per violazioni al codice della strada. Una situazione che porterebbe molti a perdere la testa. Alla fine arriva il “conto: 300 euro di multa e 7 punti sottratti alla patente di guida. Il conducente aplomb inglese e dopo le formalità di rito si rimette in viaggio.

LA LETTERA

Non perde la calma nemmeno quando gli vengono notificati i verbali e anzi sente il bisogno di ringraziare quegli angeli in divisa che lo hanno fermato. «Pregiatissimo questore scrive l’automobilista dalla sua casa di San Bonifacio (Vr) - desidero esprimere un elogio per gli agenti che nella serata di venerdì 7 mi hanno fermato nel comune di Perarolo. Al di là delle infrazioni che mi sono contestate, ineccepibili data la mia condotta di guida censurabile, ho constato una professionalità e un comportamento da parte dei due agenti (i cui nomi non conoscono ma si evincono dal verbale che ho allegato) che meritano riscontro». E prosegue: «Ricorderò il garbo, l’appropriatezza di linguaggio e la giusta modalità con la quale mi è stato contestato il mio errore alla guida. Anch’io lavoro nella pubblica amministrazione e non è frequente trovare persone così per bene. A lei e ai suoi collaboratori un ringraziamento per il lavoro che fate per la comunità».

IL LAVORO

Parole che fanno bene a chi lavora ogni giorno sulle strade, rese note ieri dal questore Fredella, nell’incontro con il nuovo comandante della stradale provinciale, Franco Fabbri. Gli agenti del distaccamento di Valle di Cadore, coordinati dal comandante Stefano De Mas, svolgono un presidio fondamentale e si trovano a gestire situazioni di grosso impatto ogni singolo fine settimana.

