Ex consigliere di 28 anni vittima del male di vivere: trovato morto nel Piave

BELLUNO - Da ieri, sabato 9 novembre, non si avevano più notizie del giovane Manuel Bratti.



Il 28enne residente a Castellavazzo, ex consigliere comunale, molto conosciuto a Longarone per le sue molteplici attività di volontariato e per le attività sportive, è stato cercato per tutto sabato e stamani purtroppo la triste notizia: il suo corpo è stato ritrovato nel Piave poco distante da casa. Il cadavere è stato trascinato dal torrente Maè, dove si sarebbe gettato, fino alle acque del Piave.



Stamani è stato avvistato con i droni dai vigili del fuoco.



Sos Suicidi. Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.768

