CAVARZANO - Un'altra tragica notizia scuote la famiglia del Cavarzano Oltrardo. È mancato Marzio Da Rold, storico dirigente (e, prima ancora, giocatore) della società giallorossa. A piangerlo sono anzitutto la sorella Milena (con Fiore) e il fratello Gianfranco, e la nipote Athina (con Manuel). Ma è un lutto che colpisce nel profondo la società di calcio giallorossa che ieri, 11 giugno, ha comunicato la notizia con profondo dispiacere ricordando Marzio Da Rold come dirigente della prima squadra, ex segretario ed ex presidente del Cavarzano da sempre legato ai nostri colori. I funerali avranno luogo dopodomani, martedì, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Cavarzano. Poi le spoglie proseguiranno per il cimitero di Cusighe.

IL RINGRAZIAMENTO

Nell'ultimo anno, Marzio era stato colpito più volte da un ictus. Per due volte lo aveva superato, tornando a lavorare nella sua agenzia viaggi Nevegal tour, assieme alla sorella. Purtroppo, il terzo ictus dal quale è stato colpito è risultato fatale. La famiglia ha voluto porgere un sentito ringraziamento al personale di Casa Tua Due per l'amorevole attenzione prestata.

IL RICORDO DI SELLA

«Aveva sempre una buona parola per tutti. A Cavarzano - lo ricorda il presidente Claudio Sella - aveva ricoperto tantissimi ruoli, a cominciare da quello di giocatore. Poi si era trasferito all'Alpina, dove aveva giocato per diversi anni. Come dirigente, poi, di nuovo a Cavarzano, era stato presidente nell'anno della promozione della Prima categoria, dopodiché aveva passato il testimone a Vittorino Sovilla. Ma era poi stato anche segretario, magazziniere, insomma aveva ricoperto qualsiasi ruolo. Sapeva calciare le punizioni in maniera perfetta. Benché avesse giocato da difensore, aveva segnato un mucchio di gol proprio su calcio di punizione. Per questo era sempre lì a dare consigli ai ragazzi che si allenavano. Era una persona squisita. Per noi è davvero un periodo terribile: in una settimana abbiamo perso prima Bepi Bertoldin e poi lui».