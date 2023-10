Annega alle Canarie travolto da un'onda anomala, morto l'architetto Da Vià

PIEVE DI CADORE - Travolto da un’onda anomala e annegato. È morto così, facendo il bagno nelle acque delle Canarie, Nunzio Da Vià, 64 anni, architetto originario di Sottocastello di Pieve di Cadore e titolare del Tecnostudio di Cortina. Un professionista molto apprezzato, anche a livello internazionale, che ha elaborato importanti progetti che lo hanno portato a farsi conoscere fuori dall’Italia. Amava le “sue” Dolomiti, anche se nel suo cuore c’era posto per altre località, come Capri e Budapest. Particolarmente care gli sono state Vienna, Londra e Venezia. Portano la sua firma, i progetti per una villa ad Anacapri, alcune case nel contesto montano di Cortina, edifici a Mosca, palazzi a Odessa. La tragedia è avvenuta mercoledì della scorsa settimana, verso mezzogiorno: Nunzio Da Vià era appena entrato in acqua, davanti alla spiaggia di Cofete, una delle più isolate ed estese delle Canarie, nel territorio di Fuerteventura.

L’ipotesi più probabile è che il bellunese sia stato travolto da un’onda anomala e sia annegato. L’allarme è stato lanciato immediatamente, ma per i soccorritori non è stato facile raggiungere il luogo della tragedia per il complicato accesso all’arenile, dove si arriva percorrendo una strada molto stretta, sterrata e priva di protezioni. Quando sono arrivati, l’architetto e designer era già morto. Instancabile professionista, per nulla preoccupato dalle migliaia di metri quadrati di superficie che spesso i committenti hanno chiesto di ristrutturare, Da Vià amava lo sport, in particolare il calcio, tanto da aver indossato per lungo tempo le scarpette con i tacchetti e la maglia di difensore centrale del Calalzo, fino al campionato di Promozione. Alle Canarie, per un periodo di ferie, era insieme alla moglie Grazia Baldessari.