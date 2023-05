Domegge di Cadore in lutto per la morte dell'architetto Lucio Boni, stroncato a 68 anni da un aneurisma

DOMEGGE DI CADORE - La comunità di Domegge di Cadore in lutto per la morte dell'architetto Lucio Boni 68 anni di Domegge, con studio a Lozzo. Il professionista è stato stroncato da aneurisma. Prima il malessere nella giornata del 1° maggio, poi il ricovero al pronto soccorso di Belluno. Nel giro di poco la situazione è precipitata: martedì la corsa all'ospedale di Treviso in ambulanza, ma è morto prima ancora di arrivare. Le esequie saranno celebrate domani venerdì 5 maggio.