AGORDINA - La comunità di La Valle Agordina piange la scomparsa di Manuela De Col, venuta a mancare martedì sera, 7 febbraio, a soli 50 anni all'ospedale di Belluno. Da tempo lottava contro una malattia che non le ha lasciato scampo. Inutile purtroppo anche il tentativo di un intervento chirurgico al quale Manuela ha accettato di sottoporsi, segno di una voglia di vita che non l'ha abbandonata fino agli ultimi momenti.

IL LUTTO

La donna, in organico alla Luxottica, lascia il marito Elvis Da Roit in forza alla questura di Belluno, e i figli Martina e Patrick, con Giada e i numerosi altri familiari. Tutti esprimono un particolare ringraziamento ai medici e al personale degli ospedali di Agordo e Belluno, dove Manuela è stata in trattamento nei lunghi anni di malattia, e anche al suo medico curante, il dottor Fadigà per le amorevoli cure prestatele. Sulla epigrafe le note e la musica che tanto amava. Tanti conoscevano Manuela, che per anni ha cantato con il coro Agordo.

La cerimonia funebre verrà celebrata domani, 10 febbraio, alle 14.30 nella Chiesa Parrocchiale di La Valle Agordina. Nelle volontà della famiglia, anzichè fiori, vengono segnalate utili eventuali offerte a favore della ricerca sul cancro. La comunità potrà stringersi attorno alla famiglia Da Roit questa sera per il rosario si terrà alle ore 19 sempre nella chiesa parrocchiale di La Valle Agordina.