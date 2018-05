«Fuori i soldi per la droga o vi faccio saltare tutti in aria»

di Olivia Bonetti

BELLUNO - «Faccio saltare la bombola del gas con voi all'interno se non mi date soldi». Una triste e dolorosa storia quella approdata venerdì in Tribunale a Belluno, di fronte al giudice per le udienze preliminari. Imputato un, ma di fatto domiciliato al Sert, dipartimento per le dipendenze. Il giovane ha infatti problemi diche lo avrebbero spinto a un comportamento aggressivo anche nei confronti dei familiari. Intimidazioni continue, violenze verbali contro tutto e contro tutti per avere sempre più soldi per comprarsi la droga. Con questi comportamenti si faceva consegnare somme di denaro, nell'ordine di alcune decine di euro, il tutto sempre sotto minaccia. Una situazione talmente grave che è scattata nei confronti del 28enne la misura cautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa famigliare, disposto dal giudice.L'inferno in quella casa si è scatenato tra 2016 e 2017. Al 28enne vengono contestati in particolare degli episodi avvenuti a Belluno, il giorno di Santo Stefano 2017. Il litigio con i familiari sarebbe nato per futili motivi: lui sarebbe scattato quando il padre gli chiese informazioni sulla regolarità della frequenza al Sert. A quel punto sarebbe diventato una furia dicendo a papà e sorella che avrebbe fatto un disastro in casa...