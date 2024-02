di Andrea Ciprian

Caldo anomalo in montagna con il termometro che è salito in pochi giorni di oltre 20 gradi. Si è passati da una situazione prettamente invernale a condizioni quasi estive, con lo zero termico che ha sfiorato i 3000 metri. A valle la neve si è sciolta sui versanti esposti al sole, mentre più in quota il paesaggio rimane imbiancato.

Sulle Dolomiti per ora gli impiantisti non sembrano preoccuparsi del rialzo termico che le previsioni indicano come un fenomeno temporaneo. La stagione sciistica prosegue quindi regolarmente, inclusi gli eventi sportivi come la Coppa del Mondo di Ski Cross che si è svolta questo weekend sulle piste di Alleghe, nello Ski Civetta.