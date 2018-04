Il medico bellunese che viaggiava con droga e armi nascosti in auto

BELLUNO - Le volanti della questura di Belluno hanno arrestato un medico bellunese di 46 anni trovato con 130 grammi di marijuana, 4 coltelli ed una pistola automatica a salve. L'uomo, con precedenti per abuso di ufficio e peculato, aveva eluso un posto di blocco a Cavarzano, cercando di cambiare strada, allontanandosi di gran fretta, passando un semaforo rosso. Inseguito e bloccato dagli agenti, il medico è andato in escandescenza, dicendo che gli stavano facendo perdere tempo.



I poliziotti hanno controllato l'auto del professionista sentendo un forte odore di marijuana provenire dal bagagliaio dove è stato poi trovato un borsone, con numerosi vasetti di vetro e altri barattoli pieni di spinelli di marijuana già confezionati. Tra i sedili dell'auto c'erano inoltre vari coltelli di diverse dimensioni ed una pistola a salve per la quale la Questura ha richiesto una perizia. Oltre alla droga e alle armi, gli agenti hanno sequestrato 725 euro in contanti e l'auto dell'uomo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA