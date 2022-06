In arrivo forti raffiche di vento: stato di attenzione nelle zone pedemontane e montane

VENETO - Ancora maltempo, sono infatti in arrivo forti venti in alcune aree del Veneto, una situazione che fa scattare lo stato d'attenzione. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale comunica infatti che, sulla base della situazione meteorologica attesa nelle prossime ore, è stata dichiarata la fase operativa di “Attenzione” per “vento forte” sulle zone montane e pedemontane dalle ore 16 di oggi 9 giugno fino alle ore 11 di domani, venerdì 10 giugno.