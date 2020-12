A27, nubifragi, chiuso il tratto tra Fadalto e Belluno

BELLUNO-TREVISO - Poco prima delle 9, sull’autostrada A27 Venezia-Belluno in via precauzionale è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Fadalto e Belluno in direzione di Belluno, per consentire verifiche sul versante esterno al tracciato autostradale interessato nella notte da violenti nubifragi. Sul luogo sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 9° Tronco di Udine di Autostrade per l'Italia. Per consentire la riapertura del tratto è già stata avviata la realizzazione di una corsia in deviazione.

