CORTINA - Più si avvicina l’estate, più cresce la convinzione che sarà una stagione turistica positiva, per gli albergatori di Cortina d’Ampezzo. Continuano ad aumentare le prenotazioni, per i diversi periodi, con un incremento complessivo del 13.8% da giugno a settembre. Ci sono alberghi che non hanno chiuso, terminata la lunga stagione invernale. Altri stanno già per riaprire, dopo una pausa molto breve, di poche settimane. È un’estate diversa, rispetto al passato anche recente: tende ad allungarsi, alle due estremità, con un avvio precoce, fra fine maggio e inizio giugno, e una conclusione che si attarda sino a tutto settembre, addirittura ai primi giorni di ottobre.



LA TENDENZA

Tutti i mesi dell’estate sono in crescita nelle prenotazioni, ma soprattutto agosto e settembre, con una crescita di 8% ciascuno. A giugno è già acquisita una occupazione delle stanze del 60%, con la possibilità di crescere, con gli arrivi dell’ultima ora: in questo caso hanno un’importanza determinante le manifestazioni sportive di grande richiamo, soprattutto per la clientela straniera, come la Lavaredo ultratrail, che ormai riempie una settimana intera. Per luglio c’è un’occupazione già acquisita del 61%, cresciuta di 4 punti rispetto al 57% che veniva segnalato ad aprile. Anche in questo caso ci sono eventi che richiamano ospiti oppure che coinvolgono quanti già avevano deciso di raggiungere Cortina in quel periodo. Le manifestazioni di grande rilevanza contribuiscono ad allungare la durata media dei soggiorni, che pure restano più brevi, rispetto al passato.



LA CONFERMA

Nicola Menardi Demai, vicepresidente dell’associazione albergatori di Cortina, conferma: «La ridotta durata media del soggiorno non è un indicatore di crisi, bensì è specchio fedele dei tempi che cambiano e di un approccio al turismo evoluto. L’interesse per i grandi eventi, in vista dei Giochi invernali 2026, fa sì che la maggior parte delle prenotazioni ricalca il calendario stagionale degli appuntamenti, concentrandosi in periodi specifici, sino al tutto esaurito». Cortina si conferma destinazione per tutti, non soltanto per un pubblico esclusivo: «Lo scorso inverno, proprio grazie agli eventi, il segmento dei tre stelle e superior ha guadagnato nella lunghezza del soggiorno, senza che il comparto del lusso risultasse penalizzato: i quattro e cinque stelle possono sempre contare su uno zoccolo duro di prenotazioni lunghe, nei momenti canonici di alta stagione. Cortina promuove da tempo le manifestazioni, diventate appuntamenti fissi: segno che il territorio è allineato con le esigenze del turista moderno, desideroso di unire alla scoperta della località anche il valore aggiunto di un’esperienza da vivere».