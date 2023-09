Colto da malore mentre fa legna nel bosco: provano a rianimarlo, ma è tutto inutile

ROCCA PIETORE (BELLUNO) - Ucciso da un malore mentre taglia la legna.

Tragedia ieri pomeriggio a Rocca Pietore dove è deceduto un 66enne colto da malore. Si tratta di Fausto Sirena, molto noto in paese, sempre presente nella piazza, dove abitava.

I soccorsi

Verso le 17 è scattato l'allarme lanciato dai familiari di un uomo, improvvisamente colto da malore, mentre stava facendo legna in un bosco in prossimità dell'abitato delle Grazie. Arrivati gli amici di sempre a soccorrerlo: i volontari dell’ambulanza con cui aveva collaborato per anni. Ma è stato tutto inutile. L'equipe medica e il tecnico di elisoccorso dell'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, atterrato nelle vicinanze, sono subentrati nelle manovre di rianimazione, purtroppo invano, sul posto anche un'ambulanza. Con l'aiuto di una squadra del Soccorso alpino della Val Pettorina, la salma è stata imbarellata e trasportata fino al carro funebre.