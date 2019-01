Gli audio di Maicol in aula racconteranno â€‹la verità sul suo presunto persecutore

di di Olivia Bonetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VALBELLUNA Una mattinata di battaglia in aula e il processo deve ancora iniziare: la guerra, sul caso che vede parte offesa anche la deceduta Maicol Zanella si annuncia lunga e dolorosa. La 22enne, originaria di Quero, venne trovata morta per cause naturali (e che nulla hanno a che vedere con il processo ndr), nella sua casa di Lentiai il 26 gennaio 2016: fu stroncata da una patologia congenita al cuore. IL PROCESSO In Tribunale a Belluno, ieri mattina, è approdato il processo che vede alla sbarra Renato Carpene, 52 anni, di...