Lupo passeggia sul monte Telva a pochi minuti dal centro: a immortalarlo una fototrappola

FELTRE - Un filmato di pochi secondi. Ma un risultato capace di entusiasmare gli appassionati e di far preoccupare chi teme il lupo e le sue predazioni. La ripresa, effettuata con una fototrappola alle 6 del mattino di mercoledì, è firmata da Lorenzo Gorza, appassionato di fotografia residente a Udine ma spesso nel feltrino dove la sua famiglia ha una casa.

A rendere importante la ripresa di Gorza è anche il punto in cui è avvenuto lo scatto: nei pressi del monte Telva, in località San Paolo. Il lupo solitario e in buona salute, è stato fotografato e filmato in maniera chiara e nella sua interezza. «Ho spostato la fototrappola diverse volte ma è due anni che è appostata e uno scatto di questo tipo è una soddisfazione per un appassionato. Di solito catturo le immagini di cervi, volpi e lepri, e quindi è stato un buon risultato». Ventisette anni, programmatore di software, Gorza ha potuto veder da vicino (seppure solo attraverso il video) il lupo che si aggira nella natura ed ha subito deciso di condividerlo. Come possibile spunto per altri appassionati.







