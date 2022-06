LAMON - Primo giorno da sindaco col botto per Loris Maccagnan che ieri mattina, giunto in municipio per il passaggio di consegne, si è ritrovato in una piazza "annacquata" per la rottura di alcuni tubi sottostanti che ne ha provocato una consistente perdita. "Si è provveduto a una tamponatura provvisoria - spiega il neo primo cittadino - e fortunatamente le utenze del centro non sono rimaste a rubinetti asciutti. Attendiamo per domani l'arrivo della squadra di Bim Gsp che sostituirà le parti danneggiate. In quell'occasione sì, invece, sarà necessario sospendere l'erogazione idrica per alcune ore". Mentre veniva risolta la problematica acqua, Maccagnan ha incontrato il sindaco uscente Ornella Noventa e alcuni impiegati del municipio per un confronto sui temi più impellenti da portare a termine. Mentre è previsto per i prossimi giorni l'appuntamento con la segretaria comunale per un'ulteriore panoramica della situazione amministrativa.

E a seguire, entro il fine settimana, il giovane sindaco si riunirà con tutta la sua squadra per individuare i componenti della giunta. Il più votato della lista, con 90 preferenze, è stato Paolo Bee, ex presidente della Pro loco e da sempre impegnato nel volontariato. A seguire Gian Pietro Da Rugna con 63 e Giordano Dall'Agnol con 46. Tra le donne, le più votate sono state Silvia Pante e Meryl Pradel con 33 preferenze pari merito. Ma la scelta potrebbe ricadere su figure esterne appartenenti a quel gruppo che Maccagnan ha definito "di persone con maggiore esperienza". In esso spicca di sicuro Vania Malacarne, sindaco per due mandati e rappresentante di spicco del movimento referendario che chiedeva il passaggio di Lamon in Trentino. Dalla lunga appartenenza politica e amministrativa, poi, c'è Tommaso Forlin, tra i principali rappresentanti del centrosinistra dell'altopiano. "E' prematuro fare nomi - sottolinea Maccagnan - abbiamo bisogno di trovarci e di confrontarci. Ad ogni modo, confido di nominare il nuovo esecutivo, che sarà composto da quattro assessori, entro la fine della settimana".