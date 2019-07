Lotito arriva in ritiro ad Auronzo: «Non farò diventare la Ferrari una 500»

di Valerio Cassetta

E’ arrivato nel pomeriggio accolto dall’applauso dei tifosi, Claudio Lotito. Il presidente della Lazio ha passeggiato lungo il perimetro del campo Zandegiacomo ad Auronzo di Cadore, mentre la squadra era in campo per l'allenamento. «Presidente, vogliamo altri acquisti!» gli hanno detto delle tribune. «La Lazio fa solo acquisti giusti e, al contrario di altri, non dobbiamo vendere prima di comprare, come dimostra l'attuale mercato» la risposta del numero uno laziale. Il siparietto va avanti per qualche minuto. «Presidente, non smantelli la Ferrari» gli chiede un signora. Pronta la replica di Lotito: «Non farò diventare la Lazio una 500». Intanto, Patric è tornato ad allenarsi. Indisponibili ancora Marusic, Durmisi e Patric.