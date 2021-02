Una situazione come quella vissuta dalle ragazze ieri a Pomedes mi avrebbe massacrato, quando ero in attività. È difficilissimo mantenere la concentrazione, con tanti rinvii successivi, sino all'annullamento della gara. Ti snerva. Chi non vive questi momenti, non può capire cosa prova un atleta. Ognuno ha il suo metodo, per tentare di restare concentrato e mantenere la forma mentale, ma anche fisica. Rischi infatti di raffreddarti, di perdere il tono muscolare preparato per partire.



Io avevo bisogno, prima della gara, di un buon riscaldamento, fatto sugli sci, non soltanto con i movimenti da fermo, a terra. Avevo bisogno di trovare il feeling con l'attrezzo, di sentire sulla neve di essere al momento giusto. E' una autoconvinzione, che ti aiuta moltissimo a buttarti in gara. Se questi ritmi si inceppano, devi essere bravissimo a superare quel momento. C'è chi esce dalla postazione della partenza e cammina nella neve; chi si isola; chi ascolta la musica preferita; chi fa degli esercizi. Se sei prossimo alla partenza, tendi a essere speranzoso, ti aspetti che tocchi a te, da un momento all'altro. Se invece sai che l'attesa sarà più lunga, cerchi un riparo, anche per stare al caldo.



Oltre a questa situazione snervante, nel giorno della gara, ci possono essere le tensioni di più giornate di rinvio, come sta accadendo a Cortina. A noi capitò alle Olimpiadi di Nagano, nel 1998. La partenza della gara ritardò per più giorni; ogni volta si saliva fin lassù, ma una volta c'era vento, oppure la neve o la nuvola. I giapponesi facevano un grande lavoro, ma il tempo gli era ostile. Questa è una situazione che può cambiare le carte in tavola e scombussolare i valori nelle prove secche di un giorno. E favorire l'impresa di un outsider.

© RIPRODUZIONE RISERVATA