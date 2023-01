Colpo di scena: 2 gare di Coppa del Mondo maschile a Cortina, non accadeva da 33 anni

Cortina regina di Coppa del Mondo. E non solo dello sci femminile. A sorpresa, pochi minuti fa, nella serata di giovedì 12, la Fis (la Federazione internazionale dello sci) ha assegnato alla località ampezzana due gare del calendario maschile: si tratta dei supergiganti non disputati in Val Gardena e a Lake Louise (Canada). L’ultima gara maschile di Cdm a Cortina venne disputata nel 1990, nei giorni della prima storica vittoria di Kristian Ghedina a livello internazionale, proprio sulla pista di casa. In questo modo, a Cortina si disputeranno 5 gare in 10 giorni: venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 quelli già in calendario per la Coppa del Mondo femminile, sabato 28 e domenica 29 queste nuove competizioni. Questo il comunicato diffuso ieri sera dalla Fisi (la federazione italiana degli sport invernali): “L’Italia organizza a tempo di record due superG maschili di Coppa del Mondo nel fine settimana del 28 e 29 gennaio a Cortina, sull’Olympia delle Tofane, che il prossimo week-end vedrà di scena la Coppa del Mondo femminile. Si tratta del recupero del superG non disputato in Val Gardena e di quello saltato a Lake Louise, a inizio stagione. Con l’inserimento a calendario del gigante notturno a Schladming, non ci sarebbe il tempo per effettuare le prove di una discesa e così la Fis ha optato per il recupero dei due superG. Ancora una volta l’organizzazione italiana riesce a mettersi al servizio della Coppa del Mondo e dopo il recupero del gigante femminile di Spindleruv Mlyn a Kronplatz, inserisce un week-end aggiuntivo di velocità maschile nella Regina delle Dolomiti, garantendo così la continuità agonistica indispensabile prima dei Mondiali di Meribel-Courchevel”. E poco fa è intervenuta anche Fondazione Cortina: «La Fis e la Fisi hanno affidato a Fondazione Cortina il recupero di due gare della Coppa del Mondo di sci alpino maschile non disputate nelle scorse settimane. Si tratta del superG non disputato in Val Gardena e di quello saltato a Lake Louise. Verranno recuperati il 28 e 29 gennaio prossimi a Cortina d’Ampezzo. Teatro di gara sarà la Olympia delle Tofane, la pista che la prossima settimana ospiterà tre giornate della Coppa del Mondo femminile e che nel 2021 è stata il “cuore” dei Mondiali di sci alpino 2021. “Da oltre 30 anni non ospitiamo una gara di Coppa del Mondo maschile, cioè da quando, nelle due discese del febbraio del 1990, si imposero il nostro Kristian Ghedina, al primo successo nel massimo circuito, e l’austriaco Helmut Höflehner” sottolinea Stefano Longo, presidente di Fondazione Cortina. “Per la nostra organizzazione, ma anche per il sistema Cortina tutto, si tratta di una grande soddisfazione che ci ‘risarcisce’, almeno un po’, della mancata disputa delle gare premondiali del 2020, annullate a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid”. La macchina organizzativa, in questi giorni al lavoro per le gare della Coppa del Mondo femminile della prossima settimana, si sta già attrezzando per prolungare lo sforzo lavorativo e proporre un evento al top anche in occasione dei due superG maschili. “Siamo motivati e determinati” conclude Longo. “Il fatto che la Fis e la Fisi abbiano affidato a Fondazione Cortina il recupero di 2 gare della Coppa del mondo maschile, che si aggiungono dunque al programma già definito del calendario femminile, è la testimonianza ulteriore di quanto le capacità organizzative della nostra Conca siano considerate una garanzia e siano fortemente apprezzate a livello internazionale” commenta il sindaco di Cortina d’Ampezzo, Gianluca Lorenzi. “Proporre 5 gare di Coppa del Mondo in un inverno così arido conferma Cortina come la Regina mondiale degli sport invernali”» la conclusione tutta d’orgoglio di Lorenzi.