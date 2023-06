BELLUNO - L’amministrazione De Pellegrin ha un “progetto Nevegal”. Tanto che il sindaco rassicura di «avere davanti a noi buone prospettive». Palazzo Rosso mostra una foto di un incontro di ieri: insieme ad Oscar De Pellegrin, al suo vice, Paolo Gamba e all’assessore al Nevegàl, Franco Roccon ci sono imprenditori londinesi e algerini (le stesse persone che avevano visitato il Colle lo scorso autunno) e un volto noto del Bellunese, e l’imprenditore Ivano Viel.

IL LAVORO

«Stiamo lavorando per lo sviluppo del Nevegal, abbiamo davanti a noi buone prospettive». Sono le prime parole espresse dal sindaco De Pellegrin, a margine dell’incontro di ieri pomeriggio con il vice Gamba, l’assessore ai lavori pubblici Roccon e il fondo che ha dimostrato interesse ad investire sul Colle. «Ci sono investitori che guardano al nostro territorio, ne vedono le potenzialità di sviluppo turistico ed economico – prosegue il primo cittadino – anche in vista dei prossimi giochi olimpici e paralimpici. Ci stiamo confrontando su obiettivi e intenzioni e sondando diverse strade. Siamo a buon punto».

IL RISERBO

Parole che fanno ben sperare, ma di cui non si è saputo praticamente nulla fino a ieri e di cui si continua ad ignorare i contenuti. Il Fondo acquisterà alberghi dismessi, come l’Oliver? Contribuirà ad ampliare l’offerta degli impianti di risalita, magari a svecchiarli e rendere la stazione del Nevegal più appetibile? La curiosità è molta. I soggetti interessati, in rappresentanza dei futuri investitori, hanno chiesto un incontro ufficiale, dopo quello informale avvenuto lo scorso mese di ottobre, per un primo approfondimento rispetto ai temi allora affrontati. È stata rappresentata all’amministrazione comunale la volontà di proseguire nel dialogo e nell’approfondimento dello sviluppo turistico ed economico del Nevegal.

L’ITER

«È presto per dare annunci, siamo ancora nel campo del dialogo e delle trattative – spiega De Pellegrin -, ma riteniamo già di grande importanza l’interesse suscitato dal Nevegal in fondi e in imprenditori bellunesi ed esteri. Abbiamo sempre creduto nella bellezza e nel potenziale, a tratti inespresso, della località e sapere che anche potenziali investitori ne riconoscono il valore ci offre oggi una prospettiva ancora più ampia a cui guardare. Da qui valuteremo, assieme al consiglio comunale, le proposte che speriamo arrivino in tempi brevi, dopo l’incontro di oggi. Ci siamo trovati in sintonia su tanti punti, c’è grande entusiasmo verso il territorio e voglia di fare del bene per il suo sviluppo » . E de Pellegrin conclude così: « La Regione è già stata coinvolta nel progetto e ha dimostrato pieno appoggio; il prossimo passaggio, ora, sarà coinvolgere gli operatori del Colle e presentare loro il disegno di sviluppo e di riqualificazione che stiamo delineando».

LA RIQUALIFICAZIONE