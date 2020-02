Fiamme tra gli alberi schiantati da "Vaia": brucia il bosco a Col Curiè

SAN PIETRO DI CADORE - Vigili del fuoco e servizi forestali regionali al lavoro nel primo ppomeriggio di oggi - 13 febbraio - sul monte Curiè in località Presenaio, nel comune di San Pietro, in Comelico.



Tra gli schianti di Vaia si sono sviluppate, su due fronti, le fiamme che gli operatori stanno cercado di spegnere quanto prima, con l'elicottero della Regione Veneto dedicato all antincendio boschivo. Nella zona, poco distante, la frana di Presenaio, che aveva ferito il territorio con il maltempo e che era stata "sorvegliata a vista". Ultimo aggiornamento: 15:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA