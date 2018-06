Ideal Standard, fumata nera a Roma: non è stato trovato alcun accordo

di Damiano Tormen

TRICHIANA - Fumata nera. Nessun accordo sul tavolo del Mise. Percontinua l'attesa. Neanche il vertice di ieri a Roma, al Ministero Sviluppo Economico, è riuscito a dipanare la nebbia che avvolge lo stabilimento di Trichiana. Rimangono dubbi sul futuro. Soprattutto rimangono distanti le parti. Perché l'azienda non smuove un passo sulle questioni che premono maggiormente ai dipendenti. E i sindacati non hanno nessuna intenzione di mollare per quanto riguarda i volumi produttivi, le dimensioni occupazionali e il ricambio generazionale di chi lavora in fabbrica; tutte questioni intimamente legate ai progetti a medio-lungo termine sul sito produttivo. Tradotto: dovrà esserci un nuovo incontro. «Non abbiamo trovato un accordo», conferma Denise Casanova, segretario provinciale