HOCKEY - L’arbitro di hockey Luca Cassol sospeso fino a fine stagione dalla IHL. Un provvedimento che crea sconcerto tra giocatori, tifosi e appassionati perché il fischietto feltrino vanta un’esperienza quasi quarantennale , 38 anni per la precisione , su ghiacci anche internazionali. Un episodio accaduto sabato 18 febbraio nella gara Appiano-Varese ha segnato la stagione dell'arbitro feltrino che non sarà più designato per la serie B, categoria dove milita anche l’Alleghe. Uno stop che però non gli impedisce di arbitrare nelle altre categorie.

L’EPISODIO

Si sta giocano il secondo drittel della sfida fra Appiano e Varese, gara valida per il terzo turno del Master Round. Al Varese basta un punto per chiudere il girone primo ed essere testa di serie nei p lay off. Il punteggio è di 2-1 in favore dei Mastini. Si sta consumando un’azione nel terzo di attacco dell’Appiano con il portiere Perla uscito dall’area per fermare il disco dietro la gabbia. In quel momento l’attaccante appianese Erlacher arriva di gran carriera e si scontra con Perla che cade a terra. Sarà accompagnato in infermeria e sostituito. Cassol assegna i 2 minuti di penalità, perché il portiere fuori dalla sua area è considerato un giocatore come gli altri, in area è “intoccabile”.

IL VIDEO

Nei giorni seguenti dalla Federghiacchio arriva la sospensione per Cassol, poche gare per la verità, ma un gesto forte nei confronti di quello che viene inteso come un errore arbitrale: Erlacher doveva essere mandano negli spogliatoi. Alcuni giocatori esprimono perplessità: perché gli altri tre arbitri presenti non hanno sottolineato il possibile errore? Perché la sospensione ha colpito solo lui e non gli altri? Nel video dell’azione, reperibile su lla piattaforma “ youtube ” , si nota la rincorsa di Erlacher e lo scontro, ma si vede anche che l’attaccante cerca di evitare il portiere che prosegue nel giocare il disco, allarga la gamba sinistra e chiude la via a Erlacher che non riesce ad aggirarlo, se voleva caricarlo lo avrebbe probabilmente colpito direttamente sulla schiena.

IL PRECEDENTE