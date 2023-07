Boscaioli in gara a colpi di motosega, vince Remo Torresan

ALANO DI PIAVE - Con 471 punti su 600 Remo Torresan si è aggiudicato la seconda gara di motoseghe svoltasi domenica pomeriggio a malga Piz in comune di Alano di Piave.

Complice la bellissima e gradevole giornata, un folto pubblico è salito ai 1.436 metri della malga per assistere all'iniziativa organizzata dai fratelli Daniele e Elisa Gallina (gestori della struttura). Fra i giudici una presenza d'eccezione costituita dalla vice campionessa mondiale negli sport con la motosega Stefania Geronazzo. Sono stati 23 fra boscaioli e utilizzatori abituali di strumenti per il taglio della legna i concorrenti che si sono sfidati nella originale gara suddivisa in 4 prove.



LE QUATTRO SFIDE

La prima prova era costituita dal taglio combinato dove i concorrenti dovevano tagliare una fetta di tronco posta in orizzontale partendo da sotto e terminando da sopra cercando di combinare il più possibile i 2 tagli e asportare una fetta di tronco il più possibile parallela. La seconda prova prevedeva di tagliare una fetta di tronco posto in verticale sopra al quale era posizionato un bicchiere pieno d'acqua, facendo in modo che la fetta tagliata e il bicchiere pieno restassero sopra al tronco. Il terzo giudizio veniva dato nel cambio catena della motosega durante il quale i concorrenti dovevano smontare la catena, girare la barra e rimontare la catena. L'ultima prova prevedeva il taglio di un pezzo di tronco di larice effettuato solamente con l'uso dell'accetta attraverso la forza delle braccia.



LA CLASSIFICA

Ad ogni prova veniva assegnato un punteggio che teneva conto del tempo impiegato e delle penalità rilevate. Nel taglio combinato i migliori sono stati parimerito Andrea De Faveri e Mattia Cometto ai quali sono stati assegnati 96 punti su 100. Secondi parimerito sono giunti Giacobbe Piccolo, Cristian Dalla Piazza e Fabio Dal Zuffo con 90/100. Nel taglio del tronco con il bicchiere si è imposto Loris Dal Broi con 88/100 davanti a Bruno Pavarin (78/100) e a Remo Torresan (77/100). Nel cambio catena ha avuto la meglio Remo Torresan con 155/200 davanti a Andrea Rossetto (150/200) e a Andrea De Faveri (147/200). Infine, nel taglio con l'accetta ha primeggiato Giacobbe Piccolo (172/200), al secondo posto Remo Torresan (155/200) e al terzo Cristian Mazzier (149/200).



L'ORGANIZZAZIONE

L'originale gara è stata seguita da un folto pubblico composto da appassionati dello strumento da lavoro ma anche da occasionali avventori della malga. Un ringraziamento agli sponsors è stato rivolto da Daniele Gallina «in particolare ha voluto rimarcare il giovane agricoltore - alla ditta Cimolato macchine agricole che ha messo a disposizione il primo premio (decespugliatore) e ha supportato economicamente l'iniziativa, e a tutti gli amici e co-organizzatori fra i quali Andrea Piccolotto, Antonio Simioni e Stefania Geronazzo. Questi i primi 12 classificati: 1. Remo Torresan con 471 punti; 2. Giacobbe Piccolo (462,48); 3. Andrea De Faveri (436,10); 4. Mattia Torresan (429,70); 5. Matteo Zen (405,72); 6. Mattia Cometto (405,51); 7. Elido Fornasier (401,77); 8. Andrea Rossetto (396,05); 9. Cristian Dalla Piazza (385,65); 10. Adriano Pellizzato (385,08); 11. Loris Dal Broi (382,60); 12. Fabio Dal Zuffo (366,22). L'unica donna in gara è stata Silvia Dalla Piazza che ha chiuso la prova con 229,21 punti. Nel frattempo malga Piz si sta confermando una fra le malghe alanesi più gettonate e, come rimarca Elisa Gallina «la stagione sta andando molto bene e per questo dobbiamo ringraziare i nostri amati clienti che sono sempre molto numerosi sia nei week-end che durante la settimana. Qui da noi aggiunge la gestrice si può trovare un servizio di agriturismo e la vendita dei nostri prodotti come i classici formaggi del Grappa Morlac e Bastardo, caciotte, ricotte e molto ancora. Le prenotazioni si ricevono al 348.55.29.615.