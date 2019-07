Vede il fumo uscire dal cofano della macchina: si ferma e l'auto prende fuoco /Foto

MEL (BELLUNO) - Personale del Comando dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Feltre è intervenuto il 19 luglio, alle 13 circa, in Via Pianazzo nel comune diper l'. Il conducente, accortosi del fumo che usciva dal, si è fermato per chiamare i soccorsi ed è rimasto fortunatamente illeso.Giunti sul posto, i vifgili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza la strada, provvedendo a far trasportare la carcassa della vettura da un carroattrezzi.