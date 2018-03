Lasciano il lavoro e girano il mondo con il figlio piccolo: «E' fantastico»

di Alessia Trentin

BELLUNO - Hanno girato il mondo per sei mesi. Poi sono tornati. Forse ripartiranno. Licenziarsi e viaggiare è il sogno di tanti.Sessantun anni in tre, tanto entusiasmo, due lauree, un budget d, un itinerario studiato nei dettagli per tre anni e una passione sfrenata per il viaggio, l'avventura e le culture straniere. Così, con tre zaini e un peso complessivo di oltre 70 chili, poche mutande, qualche pantalone, due o tre t-shirt, i giochini e un kindle, il 2 settembree il piccolo Elia, quattro anni, sono partiti., perché non ci sarebbe servita, e ci eravamo posti un budget di 10 mila euro per girare 12 mesi racconta Francesca, 25 anni e una laurea in medicina, mentre lui è un educatore -. L'idea di fondo era quella di trascorrere tanto tempo con Elia, di seguirlo da vicino nella crescita. Ci siamo chiesti, se possiamo viaggiare e vivere con 1200 euro al mese perché non farlo? Così siamo partiti. Ma prima abbiamo». E adesso? «E' stato fantastico, lo rifaremo subito».