Frana a Cortina: chiusa l'Alemagna invasa da massi e detriti, sassi in strada anche a Cimabanche

CORTINA - Una frana si è staccata oggi pomeriggio, 5 agosto, in località Podestagno, lungo la strada che collega Cortina a Dobbiaco. La strada statale 51 Alemagna, invasa da massi e detriti, è chiusa delle 18.50. La frana si è staccata subito dopo il rettilineo di Fiames. Sul posto stanno intervenendo la Protezione civile e l'Ana Cadore. A causare la frana potrebbe aver contribuito il violento nubifragio che sta tenendo impegnati i vigili del fuoco con numerosi interventi in tutta la zona di Cortina. Sono stati segnalati sassi in strada anche nella zona di Cimabanche.

