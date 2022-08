Coppia di alpinisti bloccati in parete per l'arrivo del temporale: salvati con l'elicottero

CORTINA - Attimi di paura per una coppia di alpinisti sorpresi dal temporale mentre scalano una parete. A soccorrerli l'eliambulanza del Soccorso alpino che è volata sui Lastoni di Formin, per una coppia di alpinisti in difficoltà dopo aver preso il temporale in parete. I due, 36 anni lui, 39 anni lei di Roma, che stavano scalando la Via Nikibi sul Torrione Marcella e non riuscivano più a progredire né a calarsi, sono stati raggiunti dal tecnico di elisoccorso sceso con un verricello di 35 metri. Issati entrambi a bordo, i due sono stati poi lasciati a Fiames.