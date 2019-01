Strade e scuole: in Veneto arrivano 23,1 milioni per sei province /Ecco quali

Il Viminale ha comunicato ai Presidenti delle Province italiane che è stato firmato il decreto interministeriale che destina 250 milioni di euro per la manutenzione di scuole e strade. In Veneto si tratta di 23,1 milioni per sei Province: a Belluno vanno 1,2 milioni, a Padova 2,5, a Rovigo 2 circa, a Treviso 9,8, a Verona 5,3, a Vicenza 2,2.



«L'aria sta velocemente cambiando - commenta il presidente della Regione, Luca Zaia - e del cambiamento fa parte anche una nuova e positiva attenzione ai territori da parte del livello nazionale. Dopo i 33 milioni assegnati pochi giorni fa ai Comuni veneti con meno di ventimila abitanti, oggi la buona notizia che oltre 23 milioni di euro da destinare alla manutenzione di scuole e strade arriveranno per le nostre Province. Ringrazio il Governo e il Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Sono segnali significativi, che danno fiducia. Dopo anni nei quali il patto di stabilità ha penalizzato i moltissimi Enti virtuosi veneti, impedendo loro l'uso legittimo dei fondi che avevano a disposizione - conclude - con questi finanziamenti è stato dato un grande segnale di svolta in termini di considerazione e attenzione ai territori».

