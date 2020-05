BELLUNO Colpito da una scarica elettrica superiore ai 440 volt: 40enne bellunese miracolato. Tanta paura ieri pomeriggio, in via San Rocco a Faverga, dove un imprenditore agricolo, con la passione dei lavori sul legno, è rimasto folgorato mentre stava attuando una tecnica particolare di disegni su tavole con l’elettricità. Un’operazione fatta chissà quante altre volte da E.D.F., 40 anni, residente in via San Rocco, ma che ieri, forse a causa di qualche goccia della pioggia che era caduta, stava per finire in tragedia. In realtà il 40enne, soccorso prontamente e portato al pronto soccorso, se l’è cavata: è stato trattenuto in osservazione ma sta bene.

L’INCIDENTE

Il 40enne stava lavorando con un trasformatore che usava (un po’ come si fa con le batterie delle auto) per creare un arco voltaico dall’uscita dei due poli. L’elettricità entrava a 220 volt e usciva con una carica di almeno il doppio, forse anche di più. È una tecnica precisa e diffusa, spiegata in molti tutorial anche su Internet chiamata “Disegni su legno con l’elettricità Lichtenberg figures”. Si utilizza anche l’acqua per creare la scarica, ma ieri, forse per la pioggia, qualcosa è andato storto. Il 40enne è stato attraversato da quella scarica elettrica con la potenza di voltaggio che usciva dal trasformatore (che non è nota) ed è finito a terra tramortito. Fortunatamente i famigliari erano lì e hanno subito chuiesto aiuto al 118.

I SOCCORSI

In tanti ieri alle 15.30 invia San Rocco hanno udito le sirene dei mezzi di soccorso. Sul posto oltre all’ambulanza i vigili del fuoco, che hanno aiutato al trasporto dell’uomo in barella dalla terrazza al mezzo di soccorso. Il 40enne dopo essere stato tramortito ed essere caduto a terra, piano piano si è ripreso. Lamentava dolori ovunque ed è stato portato al pronto soccorso del San Martino di Belluno. Affidato ai medici è stato trattenuto in osservazione per ore: rimasto in ospedale per un lungo monitoraggio, come è previsto in questi casi, ma poi tornerà a casa. Un miracolato insomma.

LA TECNICA

Sono proprio le scariche elettriche create con il trasformatore che permettono di decorare il legno creando delle venature che prendono colore e formano i disegni che si decidono di fare. L’uomo ieri stava lavorando un pezzo di legno per creare un’altra opera: un lavoro di hobbystica che lo appassionava da tempo. © RIPRODUZIONE RISERVATA