Incendio, paura a Feltre. A prendere fuoco una abitazione

Paura questa mattina, giovedì 9 aprile, per l'incendio divampato in un'abitazione di Via Ronche a Feltre.



LA CRONACA

Dalle ore 6, i vigili del fuoco stanno intervenendo per domare le fiamme divampate nel tetto di un’abitazione: secondo le prime informazioni, fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita. Ad intervenire le squadre del distaccamento di Feltre con personale permanente e volontario, oltre che dal comando provinciale di Belluno arrivato sul posto con due autopompe, due autobotti, un’autoscala, un carro aria e sedici operatori. L'intervento tempestivo ha evitato che il rogo si estendesse a tutta la casa.



LE CAUSE

Secondo i primi accertamenti le fiamme sarebbero divampate da una canna fumaria estendendosi subito alla copertura con sottotetto in legno. "Al momento - rivela una nota del comando provinciale - sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'abitazione che termineranno presumibilmente nella tarda mattina".