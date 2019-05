Costretti a vendere casa a causa di dispetti e cattiverie della vicina

di Olivia Bonetti

FELTRE - Da brividi il racconto fatto ieri in Tribunale a Belluno dai vicini diper i fatti avvenuti in un condominio di Farra negli ultimi mesi del 2016. Sono sei le parti civili costituite con gli avvocati Liuba D'Agostini e Roberta Resenterra. Ieri hanno parlato tre vicini, gli altri racconteranno quanto vissuto alla prossima udienza il 30 maggio. C'è chi ha dovuto vendere quella casa in cui non riusciva più a stare a causa dei continuidella Carlin. Anzi la ha svenduta, a un prezzo inferiore al valore di mercato, tanto che l'avvocato D'Agostini ha anche prodotto l'atto notarile del rogito. L'avevano messa in vendita, ma tutti rinunciavano e alla fine hanno abbassato il prezzo. Nell'atto di vendita è stata anche inserita una