Sanità in lutto: è morto il dottor Michele De Boni, primario ​del Santa Maria del Prato. Zaia: «Fu motore virtuoso dell’ospedale»

FELTRE (BELLUNO) - Sanità regionale in lutto. È morto quest’oggi il primario della gastroenterologia del Santa Maria del Prato di Feltre Michele De Boni. Uomo di grande cultura, era soprattutto un grande professionista che ha saputo negli anni far conoscere l’ospedale di Feltre e farlo diventare punto di riferimento, a livello regionale e non solo, nel campo delle malattie gastrointestinali e della chirurgia gastrointestinale.

La forza di questo medico è stata soprattutto quella di coniugare l’alta professionalità alla grande umanità, riuscendo ad essere sempre vicino ai suoi pazienti. Medico di indiscussa fama, ha avuto da sempre un forte attaccamento alla città, mettendosi in prima fila per promuovere progetti che potessero farla crescere e sviluppare. La sua professionalità ha fatto sì che il Santa Maria del Prato di Feltre sia stato indicato dalle Regione Veneto come centro di riferimento regionale per la chirurgia gastrointestinale.

IL CORDOGLIO DEL PRESIDENTE DEL VENETO LUCA ZAIA

«La sanità bellunese, veneta e nazionale perde prematuramente un medico che affiancava grandi doti professionali a una grande umanità. Il primo pensiero va alla moglie e ai figli, ai quali rivolgo le mie condoglianze». Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, esprime il suo cordoglio per la scomparsa del primario di gastroenterologia dell’Ospedale di Feltre (Belluno), Michele De Boni. «De Boni – aggiunge Zaia – è stato un vero e proprio motore virtuoso dell’ospedale di Feltre, dell’Ulss 1 Dolomiti e della gastroenterologia veneta e non solo. Grazie anche al suo grande impegno – ricorda il Governatore - l’ospedale di Feltre è stato riconosciuto Centro di riferimento regionale per la chirurgia oncologica gastrointestinale, per i risultati scientifici e i successi ottenuti da un team di cui De Boni è stato fondatore e straordinario protagonista. Una grave perdita per tutti».

