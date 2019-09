«Io assolto, ma dopo 14 anni di calvario la mia vita è distrutta»

di Andrea Zambenedetti

«Mi guardi. Sto tremando come una foglia. Dopo tanto tempo è finita. Quanto mi è costata questa vicenda? Non faccio più il mio lavoro, questa è l’unica cosa che conta. Ho lavorato tutta la vita per un futuro migliore e invece mi sono trovato in questa situazione». Le dodici sono passate da un paio di giri di lancetta quando Vitantonio Martino, per tutti Nino, 57 anni di Feltre, ex direttore del Parco nazionale delle Dolomiti, inforca la porta a vento dell’aula al primo piano del palazzo di giustizia di Belluno. La presidente del Collegio, il giudice Angela Coniglio (a latere Scolozzi e Cittolin) ha appena dato lettura della sentenza che lo assolve da una parte dei 37 capi di imputazione, per fatti che gli venivano contestati tra il 2005 e il 2011. Per le rimanenti contestazioni è invece intervenuta la prescrizione.