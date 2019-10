Addio al medico Doglioni fu colonna dell'ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FELTRE (BELLUNO) - È mancato ieri mattina nella sua casa di via Segusini, al Boscariz, il dottor Leonisio Doglioni. Se ne è andato all'età di 97 anni, dopo una vita spesa per la comunità. Medico anatomopatologo per 43 anni all'ospedale di Feltre, già presidente della Famiglia Feltrina, aveva trascorso gli ultimi anni nello studio della storia dei vescovi di Belluno-Feltre. Qualche giorno fa era stato ricoverato per una broncopolmonite nel suo ospedale, il Santa Maria del Prato. «È stato curato con grande attenzione», spiega il figlio Francesco. Poi però quando è tornato a casa sono subentrati un insieme di fattori che hanno portato a complicanze e alla morte. Francesco sottolinea: «Ci resterà da modello il suo impegno per la comunità nello studio e nel lavoro». La notizia della sua scomparsa si è subito diffusa